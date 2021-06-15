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    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı

    7 metrelik su kuyusuna düşen boğayı kendi imkanları ile çıkaramayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi. Halatlarla bağlanan boğa, iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 11:59
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    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı

    Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Koyungüden Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs, boğasını otlaması için dışarı çıkardı.

    Boğa, mahallenin 500 metre dışında bulunan 7 metrelik su kuyusuna düştü.

    Olayı fark eden hayvan sahibi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kendi imkanları ile boğayı çıkarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, durumu belediyeye bildirdi.

    Olay yerine Sur Belediyesi Fen İşleri ekipleri sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    300 kiloluk boğa, halatlarla bağlandı.

    İş makinesi ile yukarıya çekilen boğanın kurtarılma anları kameraya yansıdı.

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı VİDEO

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #1

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #2

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #3

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #4

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #5

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #6

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #7

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #8

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #9

    Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı #10

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