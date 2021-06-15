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Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı

Diyarbakır’da su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi ile kurtarıldı

7 metrelik su kuyusuna düşen boğayı kendi imkanları ile çıkaramayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi. Halatlarla bağlanan boğa, iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.