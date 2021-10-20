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    Diyarbakır'da şüphelilerin atıp kaçtığı valizden kilolarca uyuşturucu çıktı

    Devriye gezen bekçileri görünce ellerindeki valizi atan 2 şüpheli yakalandı. Valizdeki 3 buçuk kilo esrara el konuldu.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:21
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    Diyarbakır'da şüphelilerin atıp kaçtığı valizden kilolarca uyuşturucu çıktı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bekçiler düzenli devriyelerini gezdi.

    21 Eylül'de Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle bekçileri, görev sırasında 2 kişiden şüphelendi.

    VALİZİ FIRLATIP KAÇTILAR

    Bekçiler, şüphe üzerine yaya olarak giden 2 kişiyi durdurup, kimlik sormak istedi.

    Ancak 2 şüpheli, ellerindeki valizi sokağa fırlatıp kaçtı, bekçiler de peşlerine düştü.

    Diyarbakır da şüphelilerin atıp kaçtığı valizden kilolarca uyuşturucu çıktı #1

    3 BUÇUK KİLO ESRAR ÇIKTI

    Şüpheliler R.İ. ve M.B.İ., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin attığı valizde yapılan kontrolde ise 3,5 kilo esrar ele geçirildi.

    Emniyete götürülen R.İ. ve M.B.İ.’nin sorgularının sürdüğü bildirildi.

    Diyarbakır da şüphelilerin atıp kaçtığı valizden kilolarca uyuşturucu çıktı #2

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