Diyarbakır'da şüphelilerin atıp kaçtığı valizden kilolarca uyuşturucu çıktı

Devriye gezen bekçileri görünce ellerindeki valizi atan 2 şüpheli yakalandı. Valizdeki 3 buçuk kilo esrara el konuldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bekçiler düzenli devriyelerini gezdi.

21 Eylül'de Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle bekçileri, görev sırasında 2 kişiden şüphelendi.

VALİZİ FIRLATIP KAÇTILAR

Bekçiler, şüphe üzerine yaya olarak giden 2 kişiyi durdurup, kimlik sormak istedi.

Ancak 2 şüpheli, ellerindeki valizi sokağa fırlatıp kaçtı, bekçiler de peşlerine düştü.

3 BUÇUK KİLO ESRAR ÇIKTI

Şüpheliler R.İ. ve M.B.İ., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin attığı valizde yapılan kontrolde ise 3,5 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen R.İ. ve M.B.İ.’nin sorgularının sürdüğü bildirildi.