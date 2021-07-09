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    Diyarbakır’da Suriyeli çocuk belediye otobüsünün altında can verdi

    Yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, otobüsün ön tekerinin altında kalarak can verdi. Çocuğun ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 17:05
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    Diyarbakır’da Suriyeli çocuk belediye otobüsünün altında can verdi

    Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'nda yolun karşısına geçen 8 yaşındaki Suriyeli Abdulrahman Alhaj’a, durağa yanaşmaya çalışan belediye otobüsü çarptı.

    Alhaj, otobüsün ön tekerinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

    Kazayı duyup olay yerine gelen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

    Aile fertleri, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

    TARTIŞMA YAŞANDI

    Arapça ağıtlar yakan aile ile polis ekipleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

    Alhaj'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Ailenin, Suriye Halep'teki iç savaştan kaçıp Diyarbakır'a geldiği belirtildi.

    Diyarbakır’da Suriyeli çocuk belediye otobüsünün altında can verdi VİDEO

    Diyarbakır’da Suriyeli çocuk belediye otobüsünün altında can verdi #1

    Diyarbakır’da Suriyeli çocuk belediye otobüsünün altında can verdi #2

    Diyarbakır’da Suriyeli çocuk belediye otobüsünün altında can verdi #3

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