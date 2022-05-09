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    Diyarbakır’da sürünün üzerine yıldırım düştü

    Merada otlayan küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. 7’si yavru olmak üzere 53 hayvan öldü.
    • 09.05.2022 - 17:50
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    Diyarbakır’da sürünün üzerine yıldırım düştü

    Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde etkili olan sağanak yağışa hayvanlarını otlatan Cemal Akçıl, merada yakalandı.

    Küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düşmesiyle, 46'sı yetişkin, 7'si yavru olmak üzere toplamda 53 hayvan öldü.

    Ekipler, zarar tespiti yaptı

    DHA’nın haberine göre; olayın ardından İlçe Kaymakamı Salih Sak, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle yıldırımın düştüğü alana giderek incelemede bulundu.

    Ekipler, Akçıl'ın zararının karşılanması için tespit yaptı.

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