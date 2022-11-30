Petrol
84.91
0.78%
Euro
19.2836
0.19%
Dolar
18.6385
0.00%
Altın
1.05
0.28%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
319.596
2.09%
BTXN Coin
5.53
-1.95%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Diyarbakır'da taciz iddiasıyla ölüm: Soruşturma tamamlandı

    12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki adamın katilleri hakkında iddianame tamamlandı. Ortaya çıkan rapor, dehşete düşürdü.
    • 30.11.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da taciz iddiasıyla ölüm: Soruşturma tamamlandı

    Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na giden 40 yaşındaki Ergün Arslan, 3 Nisan akşamı parkta oturan 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla, bir grup tarafından 3 yerinden bıçaklandı.

    Dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Arslan, kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi.

    Güvenlik kameraları incelendi

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

    Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. (16) ve E.H.T. (16) tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

    Diyarbakır'da darbettikleri adamı bıçakladılar VİDEO

    Tutuklu sayısı 3 oldu

    İtiraz üzerine şüphelilerden B.E. (23) yeniden gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı.

    Ergün Arslan ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

    Kız çocuğunun ifadesi alındı

    Fotoğrafının çekildiği iddia edilen kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu.

    Kız çocuğuna, öldürülen Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilerek, fotoğrafını çeken kişinin o olup, olmadığı soruldu.

    Diyarbakır da taciz iddiasıyla ölüm: Soruşturma tamamlandı #1

    Fotoğrafı çeken başkası çıktı

    Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi.

    Tutuklanan şüpheliler de Ergün Arslan'ın nasıl bıçaklandığını görmediklerini ve yaralıyı polis merkezine götürmek istediklerini, suçsuz olduklarını öne sürdü.

    Döve döve linç ederek öldürdüler

    Polis ekiplerinin yaptığı kamera kayıtlarının incelenmesinde sanıkların, Ergün Arslan’ı tacizci olduğu iddiasıyla döve döve polis merkezi önüne kadar getirdikleri belirlendi.

    Görüntülerin incelenmesinde Arslan'ın kollarını tutan ve döven kişilerin kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüpheliler oldukları saptandı.

    6 şüphelinin Arslan'ı döve döve linç ederek öldürdükleri kaydedildi.

    Diyarbakır da taciz iddiasıyla ölüm: Soruşturma tamamlandı #2

    Adli Tıp’tan çıkan otopsi raporu

    Adli Tıp Kurumu’nca yapılan otopsi raporunda ise şu ifadeler yer aldı:

    "Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması.”

    Ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi

    DHA'nın haberine göre feci olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    İddianamede 3'ü tutuklu 6 sanığın kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı.

    Sanık S.D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat şeklinde Arslan'ı döverek öldürülmesine neden oldukları için “kasten adam öldürme” suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

    Diyarbakır da taciz iddiasıyla ölüm: Soruşturma tamamlandı #3

    ‘Dövmedim’ savunması tutmadı

    Sanık B.E.'nin de elindeki metal tesisat anahtarıyla adamı döverek linç girişiminde yer aldığı belirtilen iddianamede, Ergün Arslan'ın maruz kaldığı şiddet sonucu ölümüyle sanıkların saldırısı arasında illiyet bağı bulunduğu kaydedildi.

    Sanığın her ne kadar adamı dövmeyip bilakis polise götürüp yardım ettiğini belirmiş ise de Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, ölenin kafasına yumruk, yüzüne tokat attığını itiraf ettiği hatırlatıldı.

    Diyarbakır da taciz iddiasıyla ölüm: Soruşturma tamamlandı #4

    ‘Ambulans çağırabilirdi’

    Görüntülerde yaralı adamın ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı esnada sanık B.E.'nin ölenin kolundan tutarak polise götürmek istediği iddiasının hayatın olağan akışına ters olduğu, polise götürmek yerine olay yerine polis veya ambulans çağırabilecekken bunu yapmayıp darbederek ölümüne neden olduğu ifade edildi.

    ‘Masumdu’

    Sanıklar her ne kadar ifadelerinde ölen Arslan'ın küçük kızı taciz ettiği için dövdüklerini belirtmiş olsalar bile adamın, kızı taciz eden kişi olmayıp masum olduğu vurgulandı.


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Dünyanın en geniş yanardağı alarm verdi
    Dünya

    Dünyanın en geniş yanardağı alarm verdi

    Polonya, Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alacak
    Dünya

    Polonya, Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alacak

    Görüş Bildir