Diyarbakır'da takip ettiği kadının yakınlarından dayak yedi Takip ettiği kadının yakınları tarafından dayak yiyerek hastanelik olan adam, eski kız arkadaşına benzettiğini ifade ederek şikayetçi olmadı.

DHA Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde 26 yaşındaki M.T. isimli kadın, caddede yürürken 23 yaşındaki M.A.’nın kendisini takip ettiğini fark etti. Bunun üzerine dini nikahla birlikte yaşadığı 26 yaşındaki Y.B.’yi telefonla arayarak haber verdi. Y.B., yanına arkadaşlarını da alıp, kısa süre içerisinde bölgeye gitti. Y.B. ve arkadaşlarını gören M.A., kaçarak bir pasaja sığındı. Takip eden adam dayak yedi Pasajdan çıkarılan M.A., Y.B. ve arkadaşları ile çevredeki bazı kişiler tarafından dövüldü. O anlar kaydedildi O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alınarak görüntülendi. Yaralı hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalığın elinden alınan M.A., ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Şüpheliler gözaltına alındı Y.B ve arkadaşları ise gözaltına alındı. Şikayetçi olmadı Hastanede tedavisi süren M.A. ifadesinde, M.T.’yi eski kız arkadaşına benzettiği için takip ettiğini öne sürerek, olmadığını görünce kadından özür dilediğini, kadının çağırdığı kişiler tarafından dövüldüğünü söyledi. M.A, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia ederek kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını belirtti. Y.B. ve arkadaşları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.