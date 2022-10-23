Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
367.112
1.29%
BTXN Coin
9.90
0.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Diyarbakır’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

    Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yan yola girmek isterken refüje çarpıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Çelik (69) yaşamını yitirdi.
    • 23.10.2022 - 20:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

    Akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 3'üncü Sanayi Sitesi mevkisinde Bahattin Çelik yönetimindeki 01 DFV 40 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaşamını yitirdiği öğrenildi

    Ekipler, yaptıkları kontrolde Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

    DHA'nın haberine göre kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #1

    Diyarbakır’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #2

    Diyarbakır’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #3


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek

    Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu
    Boks

    Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

    Görüş Bildir