DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi yakınlarındaki bir villa inşaatında operatörün iş makinesinin kovasıyla taşıdığı demirler, demir ustası Abdurrahman Ateş’in üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başladı
Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kepçe operatörü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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