Diyarbakır'da tarihi eser kaçaklarına suçüstü operasyon: 3 gözaltı

500 bin lira değerindeki 26 tarihi eseri satmak isteyen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oturan bazı kişilerin, ellerinde bulunan 1 tablo, 15 obje, eski İncil ve 9 sikkeyi 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

JANDARMA SUÇÜSTÜ YAPTI

Ekipler, kimliklerini belirleyip takibe aldıkları şüphelileri, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 26 tarihi eser ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINTI

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler koruma altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.