Diyarbakır'da tarihi eserleri satacaklardı: Yakalandılar

26 parça tarihi eseri kaçak bir şekilde satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması yürüttü.

Merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin çeşitli tarihi eserleri satmak için, müşteri aradıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma, Yaytaş Mahallesi'ndeki köprü inşaatı mevkisinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

26 TARİHİ ESER BULUNDU

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, 1 mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, 1 haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere toplam 26 tarihi eser ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.