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    Diyarbakır'da tarihi eserleri satacaklardı: Yakalandılar

    26 parça tarihi eseri kaçak bir şekilde satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 09:38
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    Diyarbakır'da tarihi eserleri satacaklardı: Yakalandılar

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması yürüttü.

    Merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin çeşitli tarihi eserleri satmak için, müşteri aradıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Jandarma, Yaytaş Mahallesi'ndeki köprü inşaatı mevkisinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

    26 TARİHİ ESER BULUNDU

    Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, 1 mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, 1 haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere toplam 26 tarihi eser ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

    ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ

    Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Diyarbakır'da tarihi eserleri satacaklardı: Yakalandılar #1

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