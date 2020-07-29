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- Diyarbakır'da tarihi eserleri satacaklardı: Yakalandılar
Diyarbakır'da tarihi eserleri satacaklardı: Yakalandılar
- DHA
- 29.07.2020 - 09:38
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması yürüttü.
Merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin çeşitli tarihi eserleri satmak için, müşteri aradıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Jandarma, Yaytaş Mahallesi'ndeki köprü inşaatı mevkisinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.
26 TARİHİ ESER BULUNDU
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, 1 mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, 1 haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere toplam 26 tarihi eser ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ
Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.