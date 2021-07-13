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    Diyarbakır’da tarihi köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri’ne düştü

    Selfie çekmek isterken dengesini kaybeden N.D. isimli kadın, tarihi köprüden Dicle Nehri’ne düştü. N.D.’yi sudan, çevredeki vatandaşlar kurtardı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 11:47
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    Diyarbakır’da tarihi köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri’ne düştü

    Diyarbakır’da merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de selfie çekmek isteyen N.D. isimli kadın, bir anda dengesini kaybederek Dicle Nehri’ne düştü.

    Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

    Ekiplerin gelmesini beklemeyen bir grup vatandaş, suya girerek N.D.’yi çıkardı.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından N.D.’yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    N.D.’nin sudan çıkarılma anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Diyarbakır’da tarihi köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri’ne düştü VİDEO

    Diyarbakır’da tarihi köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri’ne düştü #1

    Diyarbakır’da tarihi köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri’ne düştü #2

    Diyarbakır’da tarihi köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri’ne düştü #3

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