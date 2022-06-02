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    Diyarbakır'da tarlaya düşen yıldırım can aldı

    Bismil ilçesi kırsal Köseli ve Alıncak mahallelerine yıldırım düşmesi sonucu, tarlada çalışan 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ, hayatını kaybetti.
    • 02.06.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 21:11
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    Diyarbakır'da tarlaya düşen yıldırım can aldı

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli ile Alıncak mahallelerinde pamuk tarlasında çalışan Abdulsamed Dağ'ın üzerine yıldırım düştü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Dağ, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kırsal Alıncak Mahallesi'nde de arpa ekili araziye yıldırım düştü.

    İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, köylüler yangına müdahale etmeye çalıştı.

    Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 50 dönüme ekili olan arpa küle döndü.

    Diyarbakır'da tarlaya düşen yıldırım can aldı VİDEO

    Diyarbakır da tarlaya düşen yıldırım can aldı #1

    Diyarbakır da tarlaya düşen yıldırım can aldı #2

    Diyarbakır da tarlaya düşen yıldırım can aldı #3

    Diyarbakır da tarlaya düşen yıldırım can aldı #4


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