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Diyarbakır'da tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürdü: Bir kişiye çarparak kaçtı

Diyarbakır'da tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürdü: Bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili süren ve olaya müdahale etmek isteyen bir kişiye de çarpan sürücü kaçtı. Otomobilin çarptığı kişi yere düşerek ezilmekten son anda kurtuldu. Olay kameraya yansırken, şüpheli sürücü kaçtı.