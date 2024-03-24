Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde şüphe üzerine durdurulan otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.
Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü.
Sakinleştirmeye çalıştılar
Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Başka bir trafik polisi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü sürücü, otomobile binerek hareket ettirdi.
Bir kişiye çarptı
Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı.
Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu.
Polisler takibe aldı
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.
Otomobil terk edilmiş halde bulundu
İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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