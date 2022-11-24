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    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi

    Taziye dönüşünde, içerisinde bekçilerin ve polislerin olduğu otobüsün devrilmesi sonucu, 11 güvenlik görevlisi yaralandı.
    • 24.11.2022 - 20:41
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    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Dar Köprü Mevkisinde, akşam saatlerinde, taziye nedeniyle, aralarında çarşı mahalle bekçileri ile polislerin olduğu 11 güvenlik görevlisi, otobüsle kent merkezine gitti.

    Buradaki törene katılan 11 güvenlik görevlisi, ilçeye dönmek üzere plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsle yola çıktı.

    11 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan 11 güvenlik görevlisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ilçeye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı.

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    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #2

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    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #4

    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #5

    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #6

    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #7

    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #8

    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #9

    Diyarbakır’da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi #10


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