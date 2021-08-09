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    Diyarbakır'da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı

    Cami bahçesinde kurulan taziyeye katılan aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalanırken, 15 kişinin durumu ciddileşince yoğun bakım servisine kaldırıldı.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 16:40
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    Diyarbakır'da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde, yaşamını yitiren bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kuruldu.

    Taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, 3 gün sonra çeşitli belirtiler üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi.

    Ekiplerin belirti gösteren kişilere yaptığı koronavirüs testleri, pozitif çıktı.

    15 KİŞİ YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE

    Filyasyon ekipleri, koronavirüse yakalanan 30 kişiyi önce evde izolasyona aldı. 15 kişi, durumun ağırlaşması üzerine hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.

    Diyarbakır da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı #1

    "YEMEK KALKSIN"

    Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe, "30 kişi hastalığa kapıldı. Bunları ben muhtar olarak uyarıyorum sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda. Bizzat kendim diyorum ki onlara yemek verilmesin. Bu yemek verildikten sonra bu hastalığa yakalanıyor. Defalarca diyorum ki yemek kalksın. Uyarıma rağmen, taziyede 30 kişinin hasta olduğu bilgisini aldık. 15'i yoğun bakımda. Yani bunlara önlem alınmalı." dedi.

    Diyarbakır da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı #2

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    Diyarbakır da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı #4

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    Diyarbakır da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı #6

    Diyarbakır da taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı #7

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