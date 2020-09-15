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- Diyarbakır'da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Belediyeye ait temizlik aracının kamyonet ile çarpışması sonucu 2 sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
- AA
- 15.09.2020 - 16:05
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Soğanlı köyü mevkisinde, belediyeye ait Fadıl Karagöz'ün kullandığı 21 DA 667 plakalı temizlik aracı, karşı yönden gelen Ali Kaya'nın kullandığı 38 TC 811 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO