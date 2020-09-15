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    Diyarbakır'da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

    Belediyeye ait temizlik aracının kamyonet ile çarpışması sonucu 2 sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 15.09.2020 - 16:05
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    Diyarbakır'da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Soğanlı köyü mevkisinde, belediyeye ait Fadıl Karagöz'ün kullandığı 21 DA 667 plakalı temizlik aracı, karşı yönden gelen Ali Kaya'nın kullandığı 38 TC 811 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    2 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

    Diyarbakır'da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO

    Diyarbakır da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    Diyarbakır da temizlik aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı #2

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