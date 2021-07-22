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    Diyarbakır'da terminalden çıkan otobüs yandı

    Terminal çıkışı alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını kısa süre içinde söndürmeyi başardı.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 09:07
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    Diyarbakır'da terminalden çıkan otobüs yandı

    Batman- Antalya seferini yapan Murat Erdal yönetimindeki 21 AE 101 plakalı yolcu otobüsü, yolcu almak için Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne girdi.

    OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Terminale giren otobüs çıkışta, motor bölümünden alev aldı.

    Durum fark eden otobüs şoförü, otobüsü kenara çekip, içindeki 13 yolcu tahliye ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

    Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

    Diyarbakır da terminalden çıkan otobüs yandı #1

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