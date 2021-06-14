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    Diyarbakır'da terör operasyonu: 9 gözaltı

    Geçen yıl ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:44
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    Diyarbakır'da terör operasyonu: 9 gözaltı

    Diyarbakır’ın Lice kırsalında, 3 Ekim 2020 tarihinde güvenlik güçlerince Yıldırım-7 operasyonu düzenlendi.

    Operasyonda, Terör Arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı, etkisiz hale getirildi.

    Terörist Aydınlı’nın üzerinde, dijital materyaller ele geçirildi.

    ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında, incelenen dijital materyaller sonucu, terör örgütüne yardım eden 9 şüpheli kişi tespit edildi.

    Terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için merkez Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde, 12 adrese Özel Harekat polislerinin de dahil olduğu operasyon düzenlendi.

    Diyarbakır da terör operasyonu: 9 gözaltı #1

    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, V.B., A.B., O.B., M.R.T., A.K., H.K., R.O., A.O. ve S.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Diyarbakır da terör operasyonu: 9 gözaltı #2

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