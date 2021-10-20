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- Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı
- İHA
- 20.10.2021 - 18:12
- Güncelleme : 20.10.2021 - 18:13
Güvenlik güçleri teröristlere ve teröre finans sağlayanlara nefes aldırmıyor.
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, teröre finans sağlayanlara eş zamanlı operasyon düzenledi.
98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyondan kapsamında 98 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı VİDEO
80 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette yapılan işlemlerin ardından 80 kişinin tutuklandığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada operasyonların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
"OPERASYONLARA DEVAM EDİLECEKTİR"
Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 08 Ekim 2021 tarihinde, birinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda ise 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.