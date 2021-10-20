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Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için operasyonların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.