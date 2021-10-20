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    Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı

    İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için operasyonların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 18:13
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    Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı

    Güvenlik güçleri teröristlere ve teröre finans sağlayanlara nefes aldırmıyor.

    Diyarbakır'da jandarma ekipleri, teröre finans sağlayanlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

    98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyondan kapsamında 98 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Diyarbakır'da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı VİDEO

    Diyarbakır da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı #1

    80 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyette yapılan işlemlerin ardından 80 kişinin tutuklandığı belirtildi.

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada operasyonların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

    Diyarbakır da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı #2

    "OPERASYONLARA DEVAM EDİLECEKTİR"

    Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 08 Ekim 2021 tarihinde, birinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda ise 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

    Diyarbakır da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı #3

    Diyarbakır da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı #4

    Diyarbakır da teröre finans sağlayanlara operasyon: 80 kişi tutuklandı #5

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