Diyarbakır'da teröristin krokisi, mühimmatı ortaya çıkardı

4 ay önce etkisiz hale getirilen Doktor Amara kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın üzerinden çıkan kroki, şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanılacak olan mühimmatın yerini gösterdi.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesinde teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 4 ay önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Doktor Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın, üzerinden çıkan kroki incelendi.

Krokide belirlenen yer için Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; şehir merkezlerinde düzenlenecek eylemlerde kullanılacak, toprağa gömülü 14 havan mühimmatı, 2 uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 4 şarjör ile 115 fişek ele geçirildi.

HAVAN MÜHİMMATI, YERİNDE İMHA EDİLDİ

Havan mühimmatı yerinde imha edilirken, diğer malzemelere el koyuldu.





















