Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı

Aralarında kadın ve çocukların olduğu 2’si ağır yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 15 kilometresinde bulunan Altındağ Dinlenme Tesisleri civarında sürücüsü ve plakası belli olmayan bir otomobil hatalı sollama yapınca 21 AAH 876 plakalı otomobil ona çarpmamak fren yaptı.

Fren sonrası arkadan gelen 21 HC 691 plakalı otomobil, araçlara arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI, 10 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazaya sebebiyet veren ve hatalı sollama yapan araç ise kaçarak izini kaybettirdi. Kazada iki otomobilde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazaya gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri, suçlu olan otomobil sürücüsünü arıyor.