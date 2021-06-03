Diyarbakır'da, hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü, karşı yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bismil karayolunun 32'nci kilometresi Yuvacık mevkiinde hatalı sollamadan kaynaklı kaza meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Bismil yönüne giden 34 BFD 453 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen 34 BAL 563 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü ağır 6 yaralı VİDEO



YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ

İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Bismil ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.