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    Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza

    Kırmızı ışıkta araçların camlarını silerek ve sürücülere su satarak trafiği tehlikeye atan çocuklar, şikayet üzerine yakalandı. Çocukların ailelerine para cezası verildi.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 11:54
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    Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, kırımızı ışıkta araçların camlarını silip, sürücülere su satmaya çalışarak trafiği tehlikeye atan çocuklar, vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarmalardan oluşan bir ekip gönderildi.

    11 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

    Ekiplerin çalışmaları ile trafikte sürücüler için tehlike oluşturan 11 çocuk tespit edildi.

    Çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza #1

    AİLELER EMNİYETE ÇAĞRILDI

    Ayrıca, çocukların aileleri de emniyete çağrıldı.

    Çocuklarına cam sildiren ve trafikte satış yaptıran ailelere para cezası kesildi.

    Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza VİDEO

    Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza #2

    Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza #3

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