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- Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza
Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza
Kırmızı ışıkta araçların camlarını silerek ve sürücülere su satarak trafiği tehlikeye atan çocuklar, şikayet üzerine yakalandı. Çocukların ailelerine para cezası verildi.
- DHA
- 09.08.2021 - 11:24
- Güncelleme : 09.08.2021 - 11:54
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, kırımızı ışıkta araçların camlarını silip, sürücülere su satmaya çalışarak trafiği tehlikeye atan çocuklar, vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarmalardan oluşan bir ekip gönderildi.
11 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin çalışmaları ile trafikte sürücüler için tehlike oluşturan 11 çocuk tespit edildi.
Çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
AİLELER EMNİYETE ÇAĞRILDI
Ayrıca, çocukların aileleri de emniyete çağrıldı.
Çocuklarına cam sildiren ve trafikte satış yaptıran ailelere para cezası kesildi.
Diyarbakır’da trafikte satış yapan çocukların ailelerine ceza VİDEO