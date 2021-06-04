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- Diyarbakır'da trafoya çarpan tır, yangına neden oldu
Diyarbakır'da trafoya çarpan tır, yangına neden oldu
Kontrolden çıkan tır, trafoya çarpınca üzerine elektrik tellerinin düşmesi nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 04.06.2021 - 13:20
- Güncelleme : 04.06.2021 - 13:24
Diyarbakır'daki Batı çevre yolu cezaevi kavşağında, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen tır, dün akşam kontrolden çıkarak, trafoya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle üzerine elektrik telleri düşen tır, yanmaya başladı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tır, kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.