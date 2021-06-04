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    Diyarbakır'da trafoya çarpan tır, yangına neden oldu

    Kontrolden çıkan tır, trafoya çarpınca üzerine elektrik tellerinin düşmesi nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 13:24
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    Diyarbakır'da trafoya çarpan tır, yangına neden oldu

    Diyarbakır'daki Batı çevre yolu cezaevi kavşağında, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen tır, dün akşam kontrolden çıkarak, trafoya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle üzerine elektrik telleri düşen tır, yanmaya başladı.

    Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İtfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tır, kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

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