Ellerini tükürüp ovaladıktan sonra park halindeki araç camlarını açıp hırsızlık yapan şahıslar, kamera görüntüleri izlenerek tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi ile ara sokaklarda, aynı gün yaşanan 4 ayrı hırsızlık olayı ekipleri harekete geçirdi.

Sürücülerin ihbarları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgeye gelerek araçlarda incelemeler yaptı.

Ayrıca ekipler, çevredeki güvenlik kameralarıyla Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerini de mercek altına aldı.

DHA’nın haberine göre; 5 kilometrelik alandaki 15 farklı kameranın kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin Ş.Ü. (14) ve M.E.E. (17) olduğunu tespit etti.

Tükürdükleri elleriyle camları indirdiler

Şüphelilerin, tükürdükleri ve daha sonra ovalayıp iyice yapışkan hale getirdikleri elleriyle araç camlarını indirip hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Diyarbakır'da, tükürüklerini kullanarak hırsızlık yapan şahıslar yakalandı VİDEO



6 bin liralık eşya çaldıkları saptandı

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, yaklaşık 6 bin liralık eşya çaldıkları saptandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.