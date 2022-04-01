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- Diyarbakır'da üvey babadan istismar iddiası
Diyarbakır'da üvey babadan istismar iddiası
Karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki genç, üvey babası tarafından 4 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.
- DHA
- 01.04.2022 - 16:04
Diyarbakır'da yaşayan 17 yaşındaki E.K., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'nde hamile olduğunu öğrendi.
Doktorlar E.K.'nin 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirdi.
ÜVEY BABASINA GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., yıllarca üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Polis ekipleri Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.