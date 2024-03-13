Diyarbakır’da uyuşturucu satan ‘Akbabalar’ örgütü çökertildi: 35 tutuklama Kent genelinde polisin düzenlediği operasyonda sokaklarda uyuşturucu satan ‘Akbabalar’ suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 35’i tutuklandı.

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 11 Mart’ta sosyal medya hesabından duyurduğu, 25 ilde düzenlenen ‘Narkoçelik-6’ operasyonu kapsamında Diyarbakır’da ‘Akbabalar’ suç örgütü çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Ergani ve Bismil ilçelerinde operasyon düzenlendi.

44 şüpheli yakalandı

Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Narkotik köpeği ‘Temren’in de kullanıldığı aramalarda, bir kompresörün içine zulalanmış 10 kilo 700 gram esrar, bir araçta da 181 kilo uyuşturucu ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

35'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 35’i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Parola olarak 'kuş' kullanmışlar

Çalışmada, şüphelilerin kullanıcılar ile iletişim kurarken şifreli haberleştikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi alıcıya yollarken ‘Kuş kümese geliyor’, elindeki maddeyi övmek için de ‘Kuş taklacıdır, saatlerce uçar’ şeklinde şifreli konuştukları ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)