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    Şanlıurfa'da uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı

    Lice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş, Şanlıurfa'da otomobilinde 42 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı. Esrarı alacağı belirlenen şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:05
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    Şanlıurfa'da uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu.

    Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

    200 BİN LİRAYA SATACAKTI

    Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi.

    Bunun üzerine ekipler, Hilvan'ın Söğütlü Mahallesi'nde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.

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