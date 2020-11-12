Diyarbakır'da vakumlu poşette 77 kilo esrar ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda vakumlu poşetler içerisinde 77 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlanmalarının engellenmesi amacıyla operasyon yapıldı.

UYUŞTURUCUYU VAKUMLU POŞETLERE SAKLADI

10 Kasım günü düzenlenen operasyonda, vakumlu poşetler içerisinde 77 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan adı açıklanmayan bir şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SON BİR AYDA 641 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 ayda yapılan 192 farklı operasyonda 641 kilo esrar, 8 kilo 661 gram metamfetamin, 8 silah, 9 bin 470 lira, 50 dolar, 450 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 87 şüpheli tutuklandı.