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    Diyarbakır'da vicdansız kayınpeder, damadını namaz kılarken vurdu

    Aile içerisinde sorunu olduğu iddia edilen kayınbaba, damadını namaz kılarken silahla vurdu.
    • 08.10.2022 - 11:38
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    Diyarbakır'da vicdansız kayınpeder, damadını namaz kılarken vurdu

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde, kan donduran bir olay yaşandı.

    Aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından, namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.

    Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı.

    Damat can verdi

    İHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat, hayatını kaybetti.

    Kayınpeder aranıyor

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

    Diyarbakır da vicdansız kayınpeder, damadını namaz kılarken vurdu #1


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