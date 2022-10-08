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- Diyarbakır'da vicdansız kayınpeder, damadını namaz kılarken vurdu
Diyarbakır'da vicdansız kayınpeder, damadını namaz kılarken vurdu
Aile içerisinde sorunu olduğu iddia edilen kayınbaba, damadını namaz kılarken silahla vurdu.
- 08.10.2022 - 11:38
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde, kan donduran bir olay yaşandı.
Aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından, namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.
Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı.
Damat can verdi
İHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat, hayatını kaybetti.
Kayınpeder aranıyor
Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.