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    Diyarbakır’da, yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı kavga

    Yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 14:06
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    Diyarbakır’da, yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı kavga

    Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Ben-u Sen Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu kuzenler tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi ile kısa sürede silahlı kavga çıktı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra güvenlik güçleri de sevk edildi.

    Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan 1’i kadın 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılar tedavi altına alınırken, olay yerinde incelemeler yapıldı.,

    Diyarbakır’da, yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı kavga #1

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

    Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Diyarbakır’da, yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı kavga #2

    Diyarbakır’da, yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı kavga #3

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