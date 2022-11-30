Marketin dolu olduğu bir anı fırsat bilen hırsız, 600 TL değerindeki yağ tenekesini çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen esnaf, "İhtiyacı varsa gelsin istesin" dedi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde, bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Akşam saatlerinde müşteri kılığında markete gelen hırsız, gözüne yağ tenekesini kestirdi.

Marketin yoğun olduğu anı fırsat bilen hırsız, bir teneke yağ çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Esnaf isyan etti

Durumu yoldan geçen başka biri vatandaş tarafından öğrenen esnaf, kamera kayıtlarından hırsızlık anını izleyince isyan etti.

Market sahibi İdris Çakıl, hırsıza seslenerek çocuklarına haram lokma yedirmek yerine kendilerinin hazırladıkları yardım kolilerini istemelerini, hırsızlık yapmaması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yağ tenekesi çalan hırsıza esnaf isyan etti VİDEO



Hırsız elindeki yağ ile heyecanla gitti

Şahıstan şikayetçi olduğunu da kaydeden Çakıl, "Gece mesai bitiminde içeride biraz yoğunluk vardı, o sırada müşterilerle ilgileniyorduk. O arada biri gelip bir teneke yağımızı çalmış. Çevre bizi iyi tanıyor, yolda geçen bir kişi gelip şahsın heyecanla elinde yağ ile gittiğini, iyi birine benzemediğini söyledi. Kameralarımıza baktık gelip bizden çaldığını gördük." dedi.





"Yardıma muhtaçsan bizim kendimizin hazırladığı ihtiyaç kolileri var"



İHA'nın haberine göre market sahibi, yağ tenekesini çalan hırsızın yardıma ihtiyacı varsa yardım kolilerinden verebileceğini dile getirerek:

"Hırsızlık güzel bir şey değil; eğer ki, madde bağımlısıysa bir şey diyemem çünkü onları tutamazsın her şeyi yapabilirler. Ama yardıma muhtaçsan bizim kendimizin hazırladığı ihtiyaç kolileri var. İçerisinde her şey var, gariban oldu mu zaten veriyoruz. Neden çoluk çocuğunun boğazına haram malı koyuyorsun, zoruma giden bu.





"Çocuklarına haram para götürüyorsun"

O adamdan şikayetçiyim, yapmasın. Bugün benim canımı yaktı yarın başkasının canını yakmasın. Bir tenekesi 600 TL ama o para kolay kazanılmıyor. Burada 20 kişi çalıştırıyoruz, mesele para değil. Çocuklarına haram para götürüyorsun. İhtiyacın varsa gel vermediysem o zaman gel iste. Yağlarımızı normalde bantlamışız, o arada gelmiş almış, bunu yapmaya hakkı yok." şeklinde sitemde bulundu.