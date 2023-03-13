Diyarbakır’da yağmur kazaya neden oldu! Devrilen tırın şoförü yaralandı Yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tırın devrilmesiyle ölümden döndü.

Türkiye'nin güneyinde ve doğusunda yağışlı hava devam ediyor.

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ilkbahara yağışlı giren bölgede, olumsuzluklar da beraberinde geliyor.

Görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar kazaya neden oluyor.

Tır kontrolden çıktı

Yaşanan kazaların adresi bu kez Diyarbakır.

Saat 13.00 sıralarında Diyarbakır-Silvan yolu Bağdere mevkiinde meydana gelen kazada, A.P. yönetimindeki tır, seyir halinde ilerlerken yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir süre sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ölümden döndüğü kazayı yara alarak atlattı.

Aynı noktada 5 kişi hayatını kaybetti

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.P., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı bölgede, 7 Ocak’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.