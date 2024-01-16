Diyarbakır'da yangın çıkan daireden alevler yükseldi

DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak’ta bir sitenin içinde bulunan apartmanın 6’ıncı katında, henüz nedeni belirlemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürüldü
Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
Üst kattaki dairede mahsur kalan anne ve çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle aşağı indirildi.
Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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