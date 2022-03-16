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    Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan baba-oğulu kurtardılar

    Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan, kazada alev alan tırda mahsur kalan baba ile oğlunu kendi canlarını riske atarak kurtardı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 14:37
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    Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan baba-oğulu kurtardılar

    Şanlıurfa'nın Viranşehir kavşağında meydana gelen olayda, seyir halindeki bir tır aniden yoldan çıkıp devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleler yoğun alevler nedeniyle sonuç vermedi.

    O sırada yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan, kazayı görüp durdu.

    BABA VE OĞLUNU ALEVLERİN İÇİNDEN ÇIKARDI

    Lütfü Topkan, aracı park edip 112 Acil’i ararken, Vardiya Amiri Mustafa Korkmaz da tırda bulunanları kurtarmak için kaza yerine koştu.

    Tırın kapısının camını kıran Mustafa Korkmaz, alevler içerisinde kalan Fadıl Tekin’i çekip, kurtardı.

    Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan baba-oğulu kurtardılar ViDEO

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Tekin’in "Babam araçta" demesi üzerine çevreden gelenlerle birlikte bir kez daha alevler içindeki tıra giren Korkmaz, araçtaki ikinci kişiyi de çekip kurtardı.

    Bu sırada koşarak gelen birinin alevlere elindeki battaniye ile vurması üzerine, alevler bir anda parladı. Alevler arasında kalanlar kaçarak canlarını kurtarırken, saçları tutuşan biri kendi çabasıyla alevleri söndürdü.

    Şanlıurfa da yangında mahsur kalan baba-oğulu kurtardılar #1

    KURTARAN ADAMIN ELLERİ YANDI

    Baba ile oğlunu kurtardığı sırada elleri yanan Dicle Elektrik çalışanı Mustafa Korkmaz, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.

    "YİNE OLSA AYNI ŞEYİ YAPARIM"

    Evli ve 3 çocuk babası olan Korkmaz, alevler arasında kalan çocuğu gördüğünde kendi çocuklarını düşündüğünü belirterek, "Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım." dedi.

    Şanlıurfa da yangında mahsur kalan baba-oğulu kurtardılar #2


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