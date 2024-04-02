Diyarbakır'da yaptığı iftar hayatını kurtardı 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden Mehmet Topkaç, olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu ve bu sayede kurtulduğunu söyledi.

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DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki derneğin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, derneğe ateş etti.

Ateşe karşılık verilince şüpheliler kaçarken, derneğin içine çok sayıda kurşun isabet etti.

A.G.N. ve M.A.N.'nin yaralandığı olayda, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, ifadelerini almak üzere olayla ilgili H.D. ve dernek başkanı Mehmet Topkaç’ı emniyete götürdü.

"Madde kullandıkları için konuşmaya gittim"

Koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden Topkaç, ifadesinde, olay sabahını anlatarak “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişilerle konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de ‘Sen görürsün’ dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti.” dedi.

H.D. ve Topkaç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

"Eğer koltukta oturmuş olsaydım, röportaj yapacak durumda değildim"

Dernek başkanı Mehmet Topkaç, aktif bir dernek olduklarını ve olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu ifade ederek, “Gündüz madde kullanımından dolayı çevreye rahatsızlık verildiği haberi geldi. Ben de oraya gittim. Mahallemize ait olmayan bir araç ve gençleri gördüm. Neden burada durduklarını ve ne yaptıklarını sordum. Tabii orada sürtüşmemiz oldu. Daha sonra ayrıldılar. Giderken ‘Akşam görüşürüz’ dediler. Sonra derneğimize geldik.

Arkadaşımız iftar hazırlamıştı. Biz de orada iftar yaptığımız sırada silah seslerini duyduk. Dışarıya çıktık, mahallenin gençleri de onlara karşılık verdi. Yaralananlar olmuştu. Eğer koltukta oturmuş olsaydım, röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında olacak şekilde gelmiş. Kolluk kuvvetleri araştırıyor.

Durum mahkemeye intikal etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Diyarbakırlı iş insanları, futbolcular ve sanatçılar ile tüm sivil toplum kuruluşlarını uyuşturucu ile mücadele konusunda bize destek vermeleri lazım. Mahalleli beni bu saldırıdan sonra yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacaklardır” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)