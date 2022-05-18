Diyarbakır'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar yakalandı

Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik geniş çaplı çalışmalar yürüttü.

Çalışmalar neticesinde Sur ilçesinde tespit edilen kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; ekipler tarafından tespit edilen 20 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet seri numaraları silinmiş faturasız kuru sıkı tabanca, 10 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 132 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, silah imalatında kullanılan bir pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi, çok sayıda tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzeme ile 9 bin 435 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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