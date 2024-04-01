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Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Hem eşini hem sevgilisini öldürdü

Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Hem eşini hem sevgilisini öldürdü Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde vatandaşlar tarafından bulundu.