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Diyarbakır'da yaşının 3 katından fazla suç kaydı olan kız çocuğu 50'nci hırsızlıkta yakalandı

Diyarbakır'da yaşının 3 katından fazla suç kaydı olan kız çocuğu 50'nci hırsızlıkta yakalandı Bir mağazaya giren ve hırsızlık yapan 14 yaşındaki hırsız, son hedefinde fark edilince ekipler tarafından yakalandı. 50 suç dosyası bulunan kız çocuğu bu kez tutuklandı.