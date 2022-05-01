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    Diyarbakır'da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı

    Kayapınar ilçesinde elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki kadına araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybederken yaşanan dehşet anlar kameraya yansıdı.
    • 01.05.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:29
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    Diyarbakır'da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ellerinde poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Naide S.'ye, plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

    Bir süre otomobilin üzerinde giden Naide S. (69), sürücü A.A.'nın frene basmasıyla yere düştü.

    Yaşlı kadın kazada can verdi

    DHA'da yer alan habere göre, sürücü A.A. şoka girerken, kazayı görenler Naide S.nin yardımına koştu.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Naide S., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Diyarbakır'da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı ViDEO

    Sürücü serbest bırakıldı

    Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan sürücü A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı #1

    Diyarbakır da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı #2

    Diyarbakır da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı #3

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    Diyarbakır da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı #5


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