Diyarbakır'da yaşlı kadının ölümüyle sonuçlanan kaza anı

Kayapınar ilçesinde elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki kadına araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybederken yaşanan dehşet anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ellerinde poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Naide S.'ye, plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Bir süre otomobilin üzerinde giden Naide S. (69), sürücü A.A.'nın frene basmasıyla yere düştü.

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DHA'da yer alan habere göre, sürücü A.A. şoka girerken, kazayı görenler Naide S.nin yardımına koştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Naide S., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sürücü serbest bırakıldı

Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan sürücü A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

















