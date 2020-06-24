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    Diyarbakır'da yeğenini kurtarmak isterken boğuldu

    Gölette boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan Şeyhmus Arı hayatını kaybederken, küçük çocuk kurtarıldı.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 17:52
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    Diyarbakır'da yeğenini kurtarmak isterken boğuldu #1

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Şeyhmus Arı, ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü altındaki baraj göleti kıyısına balık tutmaya gitti.

    Şeyhmus Arı, gölete giren yeğeninin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya atladı.

    YEĞENİ KURTULDU, KENDİSİ BOĞULDU

    Akıntıya kapılan Arı, kısa sürede gözden kaybolurken yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Arı'nın cansız bedeni, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

    Yakınları sinir krizi geçiren Şeyhmus Arı'nın cenazesi, Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde toprağa verilecek.

    Diyarbakır'da yeğenini kurtarmak isterken boğuldu #2

    Diyarbakır'da yeğenini kurtarmak isterken boğuldu #3

    Diyarbakır'da yeğenini kurtarmak isterken boğuldu #4

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