Diyarbakır’da yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalıyla yaraladı

Eski sevgilisinin evinin önünde hakaretler yağdırıp çevreyi rahatsız eden M.K. adlı erkek, kadının yeni erkek arkadaşı F.T. tarafından pompalı tüfekli saldıra yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın girişinde 'pes' dedirten bir olay yaşandı.

Binada oturan ve ismi öğrenilemeyen genç bir kadının bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K., apartmanın önüne geldi. Burada bir süre bağıran M.K., genç kadının ve çevredekilerin uyarılara rağmen bölgeden ayrılmadı.

Yeni sevgili, eski sevgiliye ateş etti

Genç kadın, durumu yeni erkek arkadaşı F.T.’ye bildirdi. Binanın önüne gelen F.T., tartıştığı M.K.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

Eski sevgilinin durumu iyi

M.K., kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeni sevgili gözaltında

İhbar üzerine bölgeye gelen motosikletli yunus timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede yaptıkları çalışma ile şüpheli F.T.’yi saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre; soruşturma sürdürülüyor.