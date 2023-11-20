Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

DHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dün sabah saatlerinde kırsal İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü.
Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Altınbaş, hastanede hayatını kaybetti.
Altınbaş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aile kabristanında defnedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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