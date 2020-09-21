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Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Taksici ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yumruklu kavgaya çevredekiler tarafından müdahale edilirken, o anlar kameraya yansıdı.