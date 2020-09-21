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    Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

    Taksici ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yumruklu kavgaya çevredekiler tarafından müdahale edilirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 13:40
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 13:40
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    Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

    Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Gazi Caddesi'nde, 21 TT 0068 plakalı taksi sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü arasında, yol verme tartışması yaşandı.

    Tartışma, sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Taraflar birbirlerine yumruk savururken, kavgayı ise çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Sosyal mesafenin de unutulduğu kavga, araçlarda bulunan kadınların da araya girmesiyle sona erdi.

    Kavga anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasi ile görüntülendi.

    Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

    Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü #1

    Diyarbakır’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü #2

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