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    Diyarbakır'da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü

    Kardeşlerden biri kaza yerinde diğeri ise hastanede can verirken, araç sahibinin de yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 07:24
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    Diyarbakır'da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü

    Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi Çatak Köprü yakınlarında yürüyen Nafis Islanmaz (34) ile Recep Islanmaz (25) adlı kardeşlere saat 20.00 sıralarında Burhan D. (50) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı.

    Aracın çarpması sonucu Islanmaz kardeşlerden Nafiz Islanmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Islanmaz ise ağır yaralandı.

    DİĞER KARDEŞ HASTANEDE CAN VERDİ

    Recep Islanmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Araç sürücüsü Burhan D. ise yaralandı.

    Diyarbakır da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü #1(Nafis Islanmaz)

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Diyarbakır da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü #2(Recep Islanmaz)

    Diyarbakır da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü #3

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