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- Diyarbakır'da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü
Diyarbakır'da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü
Kardeşlerden biri kaza yerinde diğeri ise hastanede can verirken, araç sahibinin de yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İHA
- 08.03.2021 - 07:24
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi Çatak Köprü yakınlarında yürüyen Nafis Islanmaz (34) ile Recep Islanmaz (25) adlı kardeşlere saat 20.00 sıralarında Burhan D. (50) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı.
Aracın çarpması sonucu Islanmaz kardeşlerden Nafiz Islanmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Islanmaz ise ağır yaralandı.
DİĞER KARDEŞ HASTANEDE CAN VERDİ
Recep Islanmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü Burhan D. ise yaralandı.
(Nafis Islanmaz)
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Recep Islanmaz)