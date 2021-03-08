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Diyarbakır'da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü

Diyarbakır'da yolda yürürken aracın çarptığı iki kardeş öldü

Kardeşlerden biri kaza yerinde diğeri ise hastanede can verirken, araç sahibinin de yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.