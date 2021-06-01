Diyarbakır'da yolda yürürken saldırıya uğradı

Ekmek almak için markete giden ve sokak ortasında darbedilen genç kızın bileği yerinden çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Kübra E., akşam saatlerinde marketten eve dönerken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

KIYAFETİ YÜZÜNDEN DARBEDİLDİ

Giydiği kıyafeti nedeni ile şiddet gördüğünü söyleyen Kübra E.'nin bileği yerinden çıkarken, dişi de kırıldı. Kübra E. neye uğradığını şaşırırken, saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

Diyarbakır'da yolda yürüyen genç kız kıyafeti nedeni ile darbedildi

"BİR ANDA YUMRUK ATTI"

Başından geçen olayı anlatan Kübra E., bu tür insanların sokakta dolaşmaması gerektiğini ve bunların potansiyel katil olduklarını söyledi.

Kübra E., "Ekmek almaya indim, dönüşte eve giderken sarıklı, sakallı, siyah gömlek ve şalvar giymiş bir adam ben telefonla ilgilenirken bana yumruk attı. Kulağım çınlıyorken kafamı kaldırdım adama baktım, ne olduğunu anlamaya çalışırken hayal mi gerçek mi çözemiyordum. Saçıma yapışınca kendime geldim, kendimi korumaya çalıştım, birileri kurtarır diye bekliyorum, kimse kurtarmadı. En son dayanamadım bağırdım alsanıza şu adamı diye öyle çektiler adamı. Adam hala gitmedi köşede bekliyordu, polisi arayın dedim kimse aramadı, ben kendim aramaya çalıştım elim titriyordu bulamıyordum nasıl arayacağımı. Bir şekilde polisi arayabildim adam kaçtı, ara sokağa girdi peşinden gittim elimde telefon ile onun görüntüsünü çekmeye çalışıyordum, bir anda sokakta kayboldu.





"SOKAKTA YÜRÜYEMEYECEK MİYİZ"

Çevredekiler sonra gelip yardım ettiler su verdiler. Ambulans geldi beni hastaneye götürdü, hastanede darp raporu aldım sonra karakola giderek şikayette bulundum. Bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar, biz sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz, daha önce başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim ve aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl bir insan bana vurup elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. O gün eşofman giymiştim, ekmek almaya inmiştim ceket de giymiştim, iki dakikada başıma neler geldi. Korkuyorum bugün eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum." dedi.