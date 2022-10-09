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    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı

    Bir yolcu minibüsü ile Yunus ekibinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru yaralandı.
    • 09.10.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 16:48
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    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi’nde öğle saatlerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile Yunus ekibi çarpıştı.

    2 polis, çarpmanın etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; kaza yaralanan 2 polis memurundan biri ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğeri ise yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi.

    Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

    Hastanelerde tedavisi süren polislerden birinin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı VİDEO

    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı #1

    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı #2

    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı #3

    Diyarbakır’da, Yunus ekibi ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı #4


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