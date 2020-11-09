Okuldan eve döndüğü sırada önü kesilerek yüzüne tükürülen küçük kızın ailesi, tüküren şahsın koronavirüs olması ihtimaline karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Okuldan çıkıp eve giden 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'nin önü, cuma günü akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki marketin önünden geçtiği sırada, genç bir kız tarafından kesildi.

Kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

N.Ş., "Ben onun önünden çekilmeye çalıştım, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım ve korktum, benimle hiç konuşmadı." dedi.

KORONA İHTİMALİNE KARŞI SUÇ DUYURUSU

Ailesi de N.Ş.'nin yüzüne tükürdüğü iddia edilen genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.'nin ailesi, tanımadıkları genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da yüzüne tükürülen küçük kızın ailesinden suç duyurusu VİDEO



"KORKTUM VE UZAKLAŞTIM"

Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı N.Ş., yaşadığı olayı anlatarak, "Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm." dedi.





























