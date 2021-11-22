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- Diyarbakır'da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı
Diyarbakır'da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı
Yenişehir ilçesinde yaşayan Ali Kaya, yolda yürüdüğü sırada defalarca bıçak darbesi alarak katledildi. Maktulün katilinin ise öz yeğeni olduğu tespit edildi.
- İHA
- 22.11.2021 - 16:49
Diyarbakır'da açık cezaevinde tutulan 57 yaşındaki Ali Kaya, koronavirüs döneminde, denetim serbestliği ile tahliye edildi.
Yolda yürüyen Kaya, arkasından gelen şahıs tarafından sokak ortasında önce boynu kesilip ardından vücudunun farklı yerlerine defalarca bıçak darbesi alarak katledildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Zalimce saldırıya uğrayan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı VİDEO
KATİLİ ÖZ YEĞENİ ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme soncunda, Ali Kaya'yı öldüren katil zanlısının, öz yeğeni Mehmet Kaya olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından başlatılan operasyonla, katil zanlısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.