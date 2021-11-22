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    Diyarbakır'da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı

    Yenişehir ilçesinde yaşayan Ali Kaya, yolda yürüdüğü sırada defalarca bıçak darbesi alarak katledildi. Maktulün katilinin ise öz yeğeni olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 16:49
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    Diyarbakır'da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı

    Diyarbakır'da açık cezaevinde tutulan 57 yaşındaki Ali Kaya, koronavirüs döneminde, denetim serbestliği ile tahliye edildi.

    Yolda yürüyen Kaya, arkasından gelen şahıs tarafından sokak ortasında önce boynu kesilip ardından vücudunun farklı yerlerine defalarca bıçak darbesi alarak katledildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Zalimce saldırıya uğrayan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Diyarbakır'da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı VİDEO

    KATİLİ ÖZ YEĞENİ ÇIKTI

    Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme soncunda, Ali Kaya'yı öldüren katil zanlısının, öz yeğeni Mehmet Kaya olduğu tespit edildi.

    Ekipler tarafından başlatılan operasyonla, katil zanlısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    Diyarbakır da zalimce katledilen adamın katili yeğeni çıktı #1

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