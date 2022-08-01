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Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı

Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı

Yaralı için gelen 112 ambulansına taşla saldıran ve polisleri görünce kaçan engelli yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan engellinin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.