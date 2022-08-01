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    Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı

    Yaralı için gelen 112 ambulansına taşla saldıran ve polisleri görünce kaçan engelli yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan engellinin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.
    • 01.08.2022 - 12:58
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    Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı

    Dün akşam Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir parkta yaralı olduğu bilgisi üzerine 112 ekipleri harekete geçti.

    Parka gelen acil ambulansından inen sağlık çalışanları, kimliği belirsiz yaralıya müdahale etmeye başladı.

    Ambulansın arka camını kırdı

    Bu sırada zihinsel engelli R.B. (28), 112 ambulansını gördü.

    Eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı.

    Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı #1

    Polisleri fark edince kaçtı

    Çevredekiler, durumu polise bildirdi.

    Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı.

    DHA’nın haberine göre sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü.

    Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı #2

    60'ıncı kez taş atıp saldırdı

    Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.

    Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı #3


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