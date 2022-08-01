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- Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı
Diyarbakır’da zihinsel engelli genç ambulansa taşla saldırdı
Yaralı için gelen 112 ambulansına taşla saldıran ve polisleri görünce kaçan engelli yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan engellinin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.
- 01.08.2022 - 12:58
Dün akşam Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir parkta yaralı olduğu bilgisi üzerine 112 ekipleri harekete geçti.
Parka gelen acil ambulansından inen sağlık çalışanları, kimliği belirsiz yaralıya müdahale etmeye başladı.
Ambulansın arka camını kırdı
Bu sırada zihinsel engelli R.B. (28), 112 ambulansını gördü.
Eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı.
Polisleri fark edince kaçtı
Çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı.
DHA’nın haberine göre sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü.
60'ıncı kez taş atıp saldırdı
Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.